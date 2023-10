Per il Calcio di Monsummano solo un pareggio: 0-0 contro il Luco

Intercomunale Monsummano

0

Luco

0

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Saquella, Perillo, Goti, Citti, Agnorelli, Moncini, Dal Poggetto, Pagnotta (10’ st Ferrara), Mancino, Sabatino (23’ st Citera). A disp.: Ciottoli, Bacheche, Dal Porto, Covino, Benvenuti, Malucchi, Dilani. All.: Matteoni.

LUCO: Rizzo, Trotta, Marucelli, Arias, Cirillo, Buzzigoli (6’ st Gianassi), Maenza (11’ st Alivernini), Cianferoni, Parri, (24’ Urzetta), Parrini (23’ st Del Re), Nencioli. A disp.: De Santis, Satta, Maritato, Mascherini, Bartolacci. All.: Bellini.

Arbitro: Frediani di Pisa.

Note: ammoniti Marucelli, Parrini, Arias.

L’Intercomunale Monsummano impatta per 0-0 contro il Luco in una partita con pochissime occasioni degne di nota. La squadra di Matteoni resta imbattuta e in classifica è sesta.