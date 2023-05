Pascolo avverte: "La strada è in salita Ma non siamo finiti"

A suonare la carica in casa Assigeco Piacenza è il più esperto del gruppo, Davide Pascolo: "Pistoia è stata molto brava a cogliere le occasioni per allungare e a rispondere colpo su colpo a ogni nostro tentativo di fuga – ammette –. Da parte nostra c’è il rammarico di non aver sfruttato un paio di situazioni dove eravamo avanti nel punteggio, ovviamente anche per merito dei nostri avversari. Sicuramente guardando i numeri abbiamo sofferto molto a rimbalzo in attacco, specialmente in gara-1 – aggiunge –. D’altro canto, quando riusciamo a correre in contropiede, abbiamo fatto vedere di poter fargli molto male dunque dobbiamo cercare di farlo con più continuità, partendo dal lavoro in difesa e dalla lotta a rimbalzo. Sarà fondamentale impattare bene la partita, con decisione e aggressività come d’altronde abbiamo fatto sia in gara-1 che in gara-2 – conclude Pascolo – vogliamo vincere e allungare la serie".