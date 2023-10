PalaCapitini sold out per il Volley Aglianese: 200 atlete in campo

Un PalaCapitini a tinte rosa e neroverdi. Pieno come un uovo. Ha avuto una splendida partecipazione la presentazione ufficiale del Volley Aglianese: undici squadre femminili, un numero ancora maggiore di campionati, tra Fipav e Uisp, più di duecento atlete, moltissimi dirigenti volontari, l’ancora di salvezza dello sport meno ricco. Ha fatto gli onori di casa il presidentissimo Luciano Bonacchi, una vita spesa per lo sport e in particolare la pallavolo. È stato premiato nell’occasione per i suoi primi 40 anni nel volley da Roberto Giorgi, presidente del Comitato territoriale Fipav Appennino Toscano, presente al pari del consigliere regionale nonché ex gran capo della pallavolo pistoiese Silvano Lucarelli e dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Agliana Maurizio Ciottoli, delegato occasionalmente dal sindaco Luca Benesperi, impegnato altrove. Legittimo l’orgoglio di patron Bonacchi per la tanta gente accorsa sulle tribune del palazzetto e la potenza di fuoco messa in campo, con le tantissime ragazze e ragazzine che stanno praticando sport.

Lo stesso orgoglio dei vari dirigenti, dal vice presidente Massimiliano Marchi a Salvatore Quadrino, da Barbara Fiaschi ad Alessandra Bresci, dal diesse Fabio Galeotti a Simona Ciambellotti e ancora Federico Risaliti, Ilaria Zanolla, Daniele Bonacchi, Alessandro Perfetto, Lorenzo Kercunga, Simone Magi, Giovanni Manca, Marco Marra, Massimiliano Tassi, Alessio Mannelli, Silvia Banci, Daniele Pierattini, Gabrio Volpi, Michele Salvato, Nadia Montano, Silvia Gori, Lorenzo Boscherini, Cristina Bresci, Letizia Grasso, Francesca Lucchesi, Irene Becheri, Tiziana Bozzo, Alexsander Plepi, Ivan Musotto, Erika Filino, Johnny Bardini, Linda Vettori, Francesco Ricci, Francesca Parisi, Francesca Niccolai, Elena Bini, Eliona Korita, Andrea Torracchi, Federico Bonacchi, Roberto Bartoli e scusate se ne abbiamo scordato qualcuno. Obiettivi tranquilla salvezza in serie C, maturare esperienza in D e arrivare più lontano possibile nel giovanile: sempre col sorriso sul volto.

Gianluca Barni