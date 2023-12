Pagelle gema. Korsunov al top. Delude Passoni. Mastrangelo leader

SAVOLDELLI 5.5: troppo falloso in avvio, per lunghi tratti non si vede poi nel finale piazza una bomba che per poco non decide il match. Nel complesso, però, troppo poco.

MASTRANGELO 6.5: si conferma il totem di questa Gema, volente o nolente la palla finisce quasi sempre nelle sue mani. Nel quarto periodo tiene la squadra agganciata alla partita, negli ultimi novanta secondi però anche lui sbatte contro il muro Herons (e contro il ferro).

PASSONI 5: la vera delusione di questo derby: non riesce mai ad entrare in ritmo in attacco, nel finale sbaglia ogni scelta possibile e anche ai liberi è un mezzo disastro.

KORSUNOV 7: pur giocando sopra un fastidio muscolare risulta essere il migliore dei suoi. Non forza una singola giocata ed è glaciale a cronometro fermo. Nel terzo quarto segna anche due triple. Prova di maturità superata.

DI PIZZO 6: si fa sentire sotto canestro, manca forse qualche rimbalzo in attacco che avrebbe fatto comodo.

PIRANI 6: riesce a far male forse più dalla media che da sotto. Partita di sostanza, resta il neo del canestro del 68-67 "concesso" a Chiera.

CORGNATI 5.5: entra in scena subito per problemi di falli di Savoldelli e non trema. Col passare dei minuti si perde un po’, mancando di sfrontatezza.

DELL’ANNA 5.5: approccio un tantino timido, non prova neanche un tiro.

MAZZANTINI 6.5: solito guerriero, pur a mezzo servizio gioca con la consueta "garra" e mette pure due canestri di talento.

DEL RE 6: fa il possibile, prendosi anche dei rischi in regia. Nel finale toglie Korsunov nonostante la sua verve.