Open day di minibasket

Dall’8 al 31 maggio i tecnici e gli istruttori di Pistoia Basket Academy organizzano appositi open day per tutti quei bambini e bambine che vogliono provare, in maniera gratuita, ad avvicinarsi al mondo della pallacanestro. Un intero mese da non perdere e che si rivolge a tutti i nati negli anni 20151617 per iniziare a conoscere la bellezza della palla a spicchi, per divertirsi in gruppo e giocare nelle palestre cittadine. Per questa iniziativa, infatti, gli istruttori del Pistoia Basket Academy vi aspettano tutti i lunedì dalle 17 alle 18.30 alla palestra "Einaudi" di viale Pacinotti 11 e il mercoledì dalle 17 alle 18 alla palestra "Cino da Pistoia" di via Rossi 13. Per info: Mario Breschi, 3498084206.