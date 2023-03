Nuova Comauto Pistoia sbanda

Un buon primo tempo chiuso peraltro in vantaggio, vanificato dalla veemente reazione dei locali nella ripresa che ha purtroppo lasciato in dote l’ennesima sconfitta stagionale. Giornata-no per la Nuova Comauto Pistoia, che ieri ha perso in Sardegna contro il 360GG Monastir. Un incontro decisamente combattuto e valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 202223 di futsal, che si prefigurava (considerando la posta in gioco e la posizione in classifica delle due contendenti) alla stregua di un vero e proprio scontro diretto. A spuntarla sono però stati i sardi, alla luce del 5-3 finale ottenuto in rimonta. E dire che gli uomini di coach Emanuele Fratini erano partiti con il piede giusto: al 20’ Galindo era riuscito a rompere la situazione di equilibrio, facendo sì che gli arancioni chiudessero la prima frazione sull’1-0. C’erano quindi tutte le condizioni per dare un seguito alla vittoria dello scorso turno di campionato, per un successo che avrebbe rimescolato le carte nella parte bassa della graduatoria.

I locali sono tuttavia riusciti a serrare i ranghi e ad andare in rete per ben tre volte nel giro di sei minuti, effettuando il sorpasso. E a quel punto hanno dilagato, grazie ad una doppietta Quintairos che ha fissato il punteggio sul 5-1. Due schiaffi che risvegliavano Guina e soci, bravi a ritrovarsi: le successive marcature di Javi Roni e Ugas contribuivano certamente a rimettere in gioco il gruppo e a rendere meno pesante il passivo, ma a quel punto era ormai troppo tardi per il controsorpasso. Dopo un turno di pausa, Pistoia tornerà a giocare il prossimo 1 aprile, quando al PalaCarrara arriverà un Padova bisognoso più che mai di punti per salvarsi. Esattamente come il sodalizio arancione: vietato arrendersi, ma la salvezza appare sempre più alla stregua di una chimera. La matematica, del resto, non regala scenari particolarmente confortanti.

Giovanni Fiorentino