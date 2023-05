Nuova Comauto battuta con onore nell’ultima uscita

Uno stop di misura, arrivato nella tana di una delle squadre più forti del torneo. La Serie A 202223 si è chiusa con una sconfitta contro il Futsal Pescara per la Nuova Comauto Pistoia, ma gli spunti per programmare un’eventuale (pronta) risalita sulla carta non mancano. Se i pescaresi sono partiti meglio sino ad ottenere un triplo vantaggio, le reti di Berti e di Bebetinho hanno consentito agli uomini di mister Emanuele Fratini di rientrare in gioco, con la prima frazione chiusasi sul 3-2 per i locali. Vasile era anzi riuscito a centrare addirittura il pari, prima che una nuova offensiva degli abruzzesi consentisse a questi ultimi di prendere il largo. E il secondo acuto di Berti ha se non altro consentito di rendere il passivo meno amaro. Nei prossimi giorni si deciderà la squadra campione d’Italia e la terza retrocessa, ma per Guina e compagni la stagione è di fatto finita: quindicesimo posto in classifica con 23 punti, arrivati da sette vittorie e da tre pareggi.