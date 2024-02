Notiziario. Wheatle gioca alla grande con la Gran Bretagna. Finalmente la squadra lavora al completo

Una vittoria, contro l’Olanda ed una sconfitta, contro la Repubblica Ceca, si sono chiuse così le prime due partite di qualificazione ad Eurobasket 2025 per la nazionale britannica. Carl Wheatle è stato uno dei protagonisti di queste prime due gare. Nella vittoria contro l’Olanda l’esterno dell’Estra Pistoia ha chiuso con 12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con 20 di valutazione, nel secondo match perso contro la Repubblica Ceca, Wheatle ha firmato 17 punti, 6 rimbalzi, 10 assist e 28 di valutazione. Due gare in cui Carl ha confermato tutte le sue qualità e la sua capacità di risultare fondamentale all’interno di una squadra. Wheatle ieri ha fatto ritorno a Pistoia e nel pomeriggio si è messo a disposizione di coach Nicola Brienza per gli allenamenti.

M.I.