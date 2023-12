Notiziario. Nuova tegola: si ferma Hawkins. Starà fuori per quasi un mese

Piove sul bagnato in casa biancorossa. L’Estra Pistoia dopo Jordon Varnado perde anche Ryan Hawkins per 20 giorni. Hawkins, infortunatosi alla caviglia destra sabato scorso durante il terzo periodo della partita contro la GeVi Napoli, si è sottoposto agli esami diagnostici che hanno confermato una forte distorsione escludendo, fortunatamente, l’interessamento dei legamenti. Il giocatore ha iniziato il percorso di riabilitazione con lo staff medico e fisioterapico e dovrà rimanere fermo per circa 20 giorni. Una notizia che in qualche modo era nell’aria visto quando accaduto ad Hawikins contro Napoli. Ryan in modo stoico era rientrato in campo dopo essere stato curato dai medici e fisioterapisti ma che le sue condizioni non fossero buone era palese.

Un’altra tegola non di poco contro per Nicola Brienza in vista della sfida di sabato contro Tortona. Intanto oggi è previsto l’arrivo a Pistoia di Gerry Blakes che dopo le consuete visite mediche prenderà parte al primo allenamento con la squadra in programma domani al PalaMelo di Quarrata. Un arrivo che avrebbe dovuto ristabilire il numero degli americani a disposizione di Pistoia ed invece la situazione rimane, purtroppo, esattamente come prima ovvero con i biancorossi che si troveranno comunque ad avere uno straniero in meno nel roster. Squadra a Quarrata, dicevamo, a causa dell’indisponibilità del PalaCarrara fino al weekend per un evento che si svolgerà in via Fermi. Da oggi e fino a venerdì 8 dicembre, quando ci sarà la partenza per Casale Monferrato in vista della partita di sabato 9 alle ore 20.30 contro la Bertram Tortona, gli allenamenti si svolgeranno al "PalaMelo" di Quarrata. Infine multa pesante per il club di via Fermi: alla società è stata comminata un’ammenda da 4000 euro per "comportamenti del pubblico atti a turbare il regolare svolgimento della gara (con Napoli) mediante l’utilizzo di fischietti".

Maurizio Innocenti