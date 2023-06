Niente tris per Jean Simukeka L’atleta è bloccato in Ruanda

Colpo di scena nella 46^ edizione della Pistoia-Abetone con l’assenza del campione in carica, il ruandese Jean Baptiste Simukeka (1° all’Abetone nel 2017 e 2022, 2° nel 2018), protagonista di molte gare italiane. Tanti successi, tra cui citiamo almeno la Cortina-Dobbiaco 2015, la Belluno-Feltre 2016, le Maratone di Reggio Emilia e Pisa e la 50 di Romagna 2022. L’atleta africano è bloccato in patria e non riuscirà a giungere in tempo a Pistoia. Ci sarà invece il marocchino Youness Zitouni, già vincitore delle Maratone sul Lamone, Collemarathon Barchi-Fano, Mugello 2017, con due secondi posti alla 50 km di Romagna (2017 e 2019) ed ha espresso la volontà di partecipare anche l’etiope Abiyote Abinet, trionfatore quest’anno nella Maratona di Doha (Qatar) sul piede di 2 ore ed 8 minuti. Gli italiani risponderanno con il tre volte trionfatore all’Abetone Matteo Lucchese, vincitore all’Abetone nel 2015, 2016 e 2019, 2° nel 2014, 4° nel 2012 e 2018. C’è poi il forte brianzolo Simone Pessina (1° all’olandese Run Winschoten 2022, 2° all’Abetone sempre lo scorso anno e 3° alla Strasimeno 2023), l’emiliano FIlippo Bovanini (3° nel 2022 alle Piramidi, primo alla 6 ore dei Conti 2021, alla BI-Ultra 6 ore dello stesso anno, 2° alla Ultra abruzzese del Gran Sasso delle ultime due edizioni) e lo scalatore milanese Michele Belluschi (trionfatore due volte nella Bormio-Passo dello Stelvio, nella San Gimignano-Volterra, 3° alla Maratona di Pisa, nelle scalate francesi all’Alpe D’Huez ed in quella del Mont Ventoux). Dopo la 2^ piazza 2019 di nuovo in lizza il mantovano di Castiglione delle Stiviere Marco Menegardi trionfatore nella 100 km. del Passatore (Firenze-Faenza) 2019 e Campione Italiano 100 chilometri 2021. Tra i toscani, segnaliamo l’immancabile aretino di Terranuova Bracciolini Roberto Fani (10° all’Abetone nel 2013, 9° nel 2016, 2018 e 2019.