"Nessuna vittoria per le 'nostre': il dodicesimo turno di Promozione"

Un turno in tono minore, il dodicesimo di Promozione: nessuna vittoria per le ’nostre’. A far notizia è lo stop della Lampo Meridien, caduta di misura in casa del Luco. Gli uomini di mister Montagnolo restano comunque quinti. Davanti al Casalguidi, sesto dopo il 2-2 casalingo con il Castelnuovo Garfagnana. Coach Benesperi può sorridere perché i suoi hanno centrato un pari in rimonta dopo un doppio svantaggio, con le reti di Martini e Paccagnini. Giornata da dimenticare per il Monsummano, brutalizzato a domicilio dalla Real Cerretese (0-3). Pollice alzato infine per la Larcianese: l’1-1 ottenuto a San Piero a Sieve (griffato da Lenti) fa bene al morale.