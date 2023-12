Montecatini Terzo ko di fila

montecatini

0

massese

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Cortopassi, Fanti, Lucchesi, Rinaldi, Coselli (80’ Anut), Torracchi, Marseglia, Varaldi, Ba (65’ Giulianelli), Gersi Bibay, Volpi (74’ Gerti Bibay). A disposizione: Citti, Lici, Fedi, Natali, Alessiani, Carrara. All.: Tocchini.

MASSESE: Paci, Marchini, Scarf, Zavatto, Brizzi, Barachini, Andrei (75’ Del Pecchia), Sidibe, Buffa, Cornacchia, Catola. A disp. Pierucci, Berti, Bertonelli, Frosina, Bennati, Bonini, Ravenna. All.: Del Nero.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatore: 63’ Buffa.

Terza sconfitta consecutiva per la Valdinievole Montecatini che perde in casa con la Massese e viene risucchiata al terzultimo posto proprio dagli apuani. Su un terreno molto scivoloso, per vedere la prima conclusione verso una porta, bisogna aspettare la mezzora quando Cornacchia dai 25 metri sfodera un fendente che impegna Cortopassi. Tre minuti dopo ancora l’attaccate bianconero si libera di quattro difensori è calcia una paio di metri fuori misura. Al 35’ si fa vedere il Montecatini con Gersi Bibay, Paci ci mette una mano quanto basta per mandarla oltre misura.

Nella ripresa, le squadre sono apparse più aggressive. Il primo squillo della seconda frazione è degli ospiti che provano a spingere con maggiore convinzione dalle parti della porta difesa da Cortopassi. Al 60’ un colpo di testa di Barachini sorvola di poco la traversa, e una manciata di minuti più tardi Buffa approfitta di un malinteso difensivo e va a trafiggere Cortopassi. I termali provano una sterile reazione, ma ai ragazzi di Tocchini manca la lucidità per poter essere incisivi e cercare la via del pareggio. Urge invertire la rotta in casa termale per evitare di impantanarsi nelle pericolose zone di bassa classifica.

Stefano Incerpi