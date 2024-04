Montecatini in extremis. Volpi scatena la festa

V. Montecatini

1

Zenith Prato

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi, Pratesi, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Ba (52’ st Liberto), Bibaj, Bacci (50’ st Gamberucci). A disp. Bejzaku, Del Carlo, Natali, Giulianelli, Lici, Alessiani, Coselli. All. Pellegrini.

ZENITH PRATO: Brunelli; Bucciantini (17’ st Moretti), Mariani, Sacenti, Castiello, Cela, Chiaramonti, Mari (32’ st Falteri), Rosi (50’ st Braccesi), Lunghi, Ciravegna. A disp. Pellegrini, Buscema, Luka, Bagni, Casini, Gonfiantini. All. Giusti.

Arbitro: Giovanili di Arezzo.

Marcatore: 49’ st Volpi.

Importantissima vittoria in chiave salvezza del Valdinievole Montecatini, che batte in pieno recupero lo Zenith Prato. A decidere la sfida ci pensa Volpi al 94’.

La cronaca. Il primo tempo regala pochissime emozioni, anche perché è il caldo asfissiante a fare la voce grossa. Le uniche occasioni da segnalare sono dello Zenith, con Chiaramonti che impegna Gega su punizione, e con Ciravegna che spara alta sopra la traversa, una conclusione tentata in area di rigore bianco-celeste.

Diverso invece è il discorso legato alla ripresa, dove il Montecatini sin da subito mette le cose in chiaro, cercando con insistenza la via del gol. Al 48’ Bibaj innesca Ba, che con un abile gioco di gambe elude la marcatura dei difensori della squadra pratese, tirando poi con forza verso Brunelli, che salva i suoi. Sulla ribattuta la palla arriva a Volpi, che calcia a botta sicura, trovando però il piede sinistro di Cela, che gli nega la gioia del gol. Pochi minuti dopo è Ba a lanciare in rete Bibaj, che prova a battere Brunelli in uscita bassa. Il portiere dello Zenith però si supera, e mette la sfera in corner.

I pericoli occorsi, scuotono la formazione ospite, che attorno al 70’ inizia a farsi rivedere dalle parti di Gega. E’ Rosi a cercare di sbloccare il match a suo favore. Ma prima manda a lato un cross di Castiello, e poi impegna Gega con un’insidiosa conclusione tentata dalla destra, che il portiere dei termali devia con una plastica parata. La gara sembra destinata al pari, ed invece si anima nei minuti finali. Al 90’ Gega compie un altro intervento prodigioso, deviando in angolo un velenoso tiro di Ciravegna. Quattro minuti dopo esplode di gioia il "Mariotti": Bacci fa partire un cross, che Ba di testa spedisce verso la porta dello Zenith; Brunelli para, ma non blocca la sfera, che viene raccolta velocemente da Volpi, che di testa sigla un gol di platino.

Simone Lo Iacono