Minors. Quarrata stende la capolista. Ricco turno infrasettimanale

L’impresa di giornata la firma in serie B Interregionale il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, battendo 71-70 la capolista Empoli al PalaMelo: con questo successo, la compagine guidata da coach Alberto Tonfoni sale a quota 8 in classifica, raggiungendo in vetta Empoli e Cecina. Nel campionato di serie C, nel quale riposava forzatamente l’Endiasfalti Agliana (recupererà la gara con la Mens Sana a Siena a metà novembre), stop per la Valentina’s Camicette Bottegone (80-68 a Sansepolcro) nel girone A e per la Gioielleria Mancini Monsummano nel girone B (69-55 per la Fides Livorno a Ponte Buggianese). In classifica Bottegone, Monsummano e Agliana stazionano tutte a due punti. A metà settimana si torna subito in campo: giovedì 2 novembre, dalle 20 al PalaFilarete di Firenze, il Dany Basket affronterà l’Olimpia Legnaia; domani, mercoledì 1° novembre, dalle 20 alla palestra Martin Luther King, Bottegone sfiderà l’Unione Sportiva Livorno; sempre domani, dalle 21.15 al Pala Capitini, la Pallacanestro Agliana 2000 se la vedrà con il Pino Basket Firenze; Infine ancora domani, dalle 21.15 a Pontedera, è in programma Juventus – Shoemakers Monsummano.

Tornando alle gare dell’ultimo fine settimana, in un palazzetto gremito Quarrata ha arrestato la corsa di un Empoli sin qui imbattuto. Dopo una brutta partenza, i nostri tornano in partita, vanno in vantaggio e nel finale hanno la meglio grazie soprattutto alla difesa. Una serata tra le più belle della storia mobiliera. Quarrata: Marini, Mustiatsa 11, Balducci, Molteni 8, Falaschi 2, Calugi 6, Regoli 17, Antonini 9, Agnoloni, Tiberti 18, Frati, Nesti. Un ottimo avvio di gara e la giusta abnegazione almeno fino all’intervallo, non bastano a Bottegone per piazzare il primo blitz esterno della stagione. Bottegone: De Leonardo 4, Poli, Magnini 6, Santangelo, Pierattini 12, Mati 20, Mucciola, Banchelli 3, Riccio 6, Cukaj 13, Milani 4. Privo di Tommei e Manetti, Monsummano inciampa nella Fides Livorno. Partenza contratta dei ciabattini, che faticano a trovare la via del canestro nella prima parte della gara; poi, nel momento migliore, alcuni fischi arbitrali ne condizionano oltremodo l’andamento. Urge rifarsi. Monsummano: Calderaro 11, Manetti, Danesi 6, Parlanti, Santi 7, Meacci 9, Vettori 14, Giusti 2, Cellerini, Cantrè 2, Lepori 4, Tommei.

Gianluca Barni