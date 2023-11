Minors. Quarrata per continuare a volare. Non può più sbagliare Bottegone

Bottegone in campo quest’oggi, Quarrata, Agliana e Monsummano domani. Maltempo e disponibilità di strutture permettendo, perché c’è un grosso punto interrogativo per l’Endiasfalti Agliana del presidente Simone Caramelli. Ma procediamo con ordine. Per l’ottava giornata d’andata del campionato di serie B Interregionale, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è chiamato a un altro confronto top: domenica, dalle 18 a San Miniato, si batterà contro La Patrie Etrusca Basket. Dieci punti per entrambe le squadre, ma San Miniato al momento secondo e Dany Basket quinto. Mobilieri al completo e desiderosi di proseguire l’ottimo cammino sin qui intrapreso. Nell’ottavo turno di serie C, girone A, incontro delicatissimo questa sera, dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King, per la Valentina’s Camicette, penultima a 2, che sfiderà la "Cenerentola" Boldrini Selleria Fucecchio, ancora ferma allo zero iniziale. Rientrerà Riccio, che si è allenato tutta la settimana e parrebbe già essere in discreta condizione. In settimana, Bottegone ha svolto un allenamento congiunto con il Montemurlo di serie D, per dare ritmo al gruppo e ospitare i pratesi che hanno il loro impianto inutilizzabile a causa dell’alluvione. Stessa giornata in serie C, girone B, con la Pallacanestro Agliana 2000, a quota 2, che ancora non sa se domenica potrà scendere sul parquet contro la Toscana Food Don Bosco (8). Di sicuro non è disponibile il Pala Capitini, attualmente sede operativa della Protezione Civile per l’alluvione, si può giocare invece al PalaMelo di Quarrata. Ma esiste anche l’ipotesi di rinvio della partita. Sempre domenica, dalle 18 a Pisa, match tra Cosmocare Cus Pisa (4) e Gioielleria Mancini (2): parrebbe essere l’occasione giusta per i ciabattini di aggiustare la classifica.

Gianluca Barni