Migheli vince la "Roubaix"

La 13esima "Roubaix Franco Ballerini" (categoria "Allievi") di Casalguidi è stata senz’altro una delle più belle vittorie conquistate nella sua ancora giovane carriera, dal corridore della Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, Gerolamo Manuele Migheli. Sul traguardo della località pistoiese dopo una gara con diversi tratti di strada sterrata e risultata come volevano le previsioni impegnativa e difficile, Migheli ha regolato i due bravissimi compagni di fuga, il fiorentino Mattia Ballerini e il veneto Alberto Baccin, che si sono resi protagonisti della volata decisiva non riuscendo tuttavia a portarsi a casa la corsa.

Per il brillante vincitore è l’ottavo successo stagionale, un ottimo biglietto da visita in vista del 2024, quando Migheli debutterà come juniores nelle file della Polisportiva Monsummanese. Tra i premi ricevuti per il successo dal giovane ciclista di Limite sull’Arno, la pietra del pavé simbolo della classica per eccellenza, la "Parigi-Roubaix", con la foto di Franco Ballerini, corsa amatissima dal corridore toscano che l’aveva vinta per ben due volte, nel ’95 e nel ’98.

Oltre ai tre atleti saliti sul podio, da segnalare anche il quinto posto del campione toscano di categoria Niccolò Iacchi, appartenente proprio al team che porta il nome dell’indimenticato campione scomparso a Pistoia nel febbraio del 2010.

Ordine d’arrivo: 1) Gerolamo Manuele Migheli (Velo Club Empoli) km 81,700, in 2h24’, media km 36,664; 2) Mattia Ballerini (Vangi Sama Ricambi Il Pirata); 3) Alberto Baccin (La Termopiave Valcavasia); 4) Martin Gris (La Termopiave Valcavasia) a 1’24“; 5) Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini); 6) Serangeli; 7) Cascione; 8) Sciarra a 2’57“; 9) Zanin; 10) Verdirame.

Antonio Mannori