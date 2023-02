Mehic e Viscomi garanzie. Così come i goleador

Valentini 6,5: sui due gol non è responsabile, per il resto si fa sempre trovare pronto compiendo un paio di interventi importanti.

Vassallo 6,5: una partita sicuramente sufficiente sia dal punto di vista tecnico che tattico. Presidia bene la fascia di competenza dando una mano al reparto.

Davì 7: il solito puntello centrale che non lascia passare nessuno. Una sicurezza per il reparto e per tutta la squadra.

Viscomi 7: come sempre gli tocca l’avversario più ostico e come sempre lo annulla. E’ uno dei punti di forza della squadra, la base su cui Consonni ha costruito la difesa.

Arcuri 6,5: una buona prova la sua che è andata crescendo con il passare dei minuti.

Mehic 7: è un piacere vederlo giocare: sicuro, piedi buoni, ottima visione, un centrocampista come ce ne sono pochi.

Caponi 7: fa tutto, cuce i reparti, sprona i compagni, si propone, dà una mano in difesa, praticamente insostituibile.

Sighinolfi 6,5: Buona partita a centrocampo, sempre attento: sta trovando sicurezza e continuità (Florentine s.v.)

Andreoli 7: tanta, ma proprio tanta personalità e qualità, sa sempre dove andare e cosa fare e soprattutto sa fare gol.

Barzotti 7: trova il gol del pareggio che rimette subito le cose a posto, lotta su ogni pallone e la sua posizione in campo mette in crisi gli avversari. Esce per un colpo subito sperando che non si tratti di niente di grave. (Biagioni s.v.)

Di Biase 7: sbuffa su ogni pallone, quando ha il pallone tra i piedi cerca sempre la porta, ha fisico e tecnica da vendere. (Martin Gomez s.v.)

Consonni 7: manda in campo gli stessi undici che avevano battuto il Carpi ed i fatti gli danno ragione ancora una volta. La Pistoiese è disegnata bene e sta bene in campo, ma soprattutto ha acquisito una mentalità vincente. Subisce due gol e non si scrolla di un centimetro continuando a giocare il suo calcio e alla fine trova una vittoria più che meritata.

M.I.