Maratonina de’ Sei Ponti di Agliana, foto e classifica

Agliana (Pistoia), 9 febbraio 2025 - Con l’eccellente organizzazione della Podistica Aglianese si è disputata ad Agliana l’edizione 2025 della Maratonina De’ Sei Ponto, sulla classica distanza di km 21,097. La vittoria assoluta è andata a Francesco Bellini (Aurora Montale) con il tempo di 1h15’23’’, al secondo posto con un distacco di 2’40’’ giunge Gabriele Fiesoli (Podistica Medicea Poggio a Caiano) e a 2'45’’ Mirko Tondini (Silvano Fedi Pistoia), al quarto posto Stefano Rafanelli (Podistica Quarrata) e al quinto posto il compagno di società del vincitore Tommaso Tasselli.

Qui LA CLASSIFICA

Nella categoria veterani ad aggiudicarsi la prova è Giorgio Puccetti (Gm Antraccoli Lucca) che termina la gara in 1h23’52’’, il posto d’onore lo ottiene Riccardo Scatizzi (I Risubbiani Prato) e la terza piazza se l’aggiudica Andrea Colella (Montecalvi Trail). Claudio Casalini ( Aurora Montale) con il tempo finale di 1h22’26’’ ottiene il primo posto nella categoria veterani argento, precedendo Fabio Ghiro (Uisp Grosseto) e Umberto Troilo (Atletica Porcari). Nei veterani oro si impone, il rappresentante in canotta biancorossa della Silvano Fedi Pistoia Sergio Gelli che ottiene il tempo di 1h47’25, secondo il pratese Fabrizio Gistri (Podistica Narnali Prato) e terzo Fabio Mori (Ausonia Sesto Fiorentino).

Nella categoria assoluta donne il primo posto è andato a Annarita Perrone (Le Lumache Mezzana Prato) che conclude la gara in 1h37’14’’, distaccata di 3’59’’ giunge Stefania Palmieri (Silvano Fedi Pistoia) e di 10’09’’ Carolina Di Gregorio (Podistica Medicea Poggio a Caiano), al quarto posto Chiara Ravaglia (A.s.d. Azalai) e quinta Antonella Figliolino (GM Antraccoli Lucca). Michela Paoletti (Lavoratori Intesa San Paolo) ottiene la vittoria nelle donne veterane in 1h49’58’’, seconda Sara Amerini (Ausonia Sesto Fiorentino), al terzo posto Francesca Egni (GM Antraccoli Lucca). L’unica classificata nella categoria donne veterane argento e stata Nadia Sozzi (Runners Barberino) che conclude la gara in 1h54’45’’.

A cura di Giancarlo Ignudi