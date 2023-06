Magro è sontuoso Varnado e Wheatle fanno la voce grossa

Copeland 6,5: i falli lo limitano e parecchio ma lui riesce lo stesso a ritagliarsi il suo spazio quel tanto che basta per essere utile alla squadra.

Allinei 5,5: parte in quintetto dopo mesi passati in panchina senza vedere il campo, fa ciò che può.

Wheatle 7,5: questa volta Carl non si limita solo alla difesa ma dà un grandissimo contributo anche in attacco e come sempre la sua presenza in campo è fondamentale.

Varnado 7,5: segna un ventello così senza colpo ferire nonostante gli avversari provino in tutti i modi a contenerlo senza riuscirci più di tanto però.

Magro 8: una gara sontuosa di quelle che lasciano il segno. Daniela sfodera 20 punti e 9 rimbalzi ma soprattutto ci mette tanta qualità e quantità nel momento decisivo.

Della Rosa 6,5: il capitano gioca una gara di grande sacrificio e tutta al servizio della squadra (7 assist) sa che deve far girare i compagni e dare una mano dietro e lo fa molto bene. Benetti 6: una partita di grande sostanza com’è nel suo stile, tante cose utili per la squadra.

Pollone 6: ci mette anima, grinta e quella giusta rabbia agonistica che serve per rendersi utile.

Del Chiaro 5,5: dispiace perché ci prova ma al momento non riesce ad incidere come vorrebbe e come ci si aspetterebbe.

Brienza 8: la squadra gioca e lo fa anche bene, sicuramente meglio rispetto a Cantù che quando si trova alla malaparata mette la palla nelle mani di Logan. Pistoia invece gioca a basket, ha idee da far vedere, soluzioni, giocate e quando la partita si avvia al suo atto finale ecco che la squadra prevale sul singolo.