L’evento. Leggenda Meneghin. Un tripudio a Pescia

"È stato molto emozionante, come speravamo che fosse", ha commentato a caldo il dirigente della Cestistica Audace Pescia, Samuele Meazzini, parlando dell’incontro-presentazione che si è svolto al teatro Pacini, quando il regista Samuele Rossi ha presentato ai concittadini e agli appassionati il suo film ‘Meneghin-Storia di una leggenda’. Sul palcoscenico, accolto dagli applausi entusiasti di un folto pubblico, che aveva riempito il teatro in ogni ordine di posti, anche il protagonista del documentario, SuperDino, un vero mito, per tutto il mondo dello sport, sette volte vincitore della Coppa dei Campioni, primo italiano chiamato in NBA, invito, però, che declinò. In platea e nei palchi, tanti giocatori e appassionati di basket di tutte le età. Fra gli altri, hanno risposto ‘presente’ all’appuntamento Mario Boni, Andrea Niccolai, Gek Galanda, Massimo Masini: nomi che non hanno bisogno di presentazioni, seduti al fianco di tante vecchie glorie del basket locale e dei ragazzi del vivaio delle società della zona, che hanno rivolto molte domande allo storico numero 11 della Nazionale, di Vares e e di Milano. "Meneghin è stato un fenomeno – ha aggiunto Meazzini –. Ha preso la parola e non l’ha resa più, pur apparendo visibilmente emozionato, così come il regista Rossi". Il campione è entrato in teatro poco dopo le 17, e si è fermato a salutare parte dei presenti, poi è partito il film. Successivamente Meneghin ha prima conversato con il presidente della Cestistica, Remo Ulivieri, e poi ha dialogato con il sindaco Riccardo Franchi, a sua volta ex cestista, e con il presidente della FIP toscana Simone Cardullo. Sul palco, al fianco del regista, anche il pesciatino Lorenzo Bagnatori, coautore della sceneggiatura del film. Un saluto e un ricordo sono arrivati anche da Fabrizio Ercolini, che in maglia Liberty Firenze è stato avversario di SuperDino, e dal nuotatore Federico Silvestri, che ebbe occasione di incontrarlo alle Olimpiadi di Mosca del 1980, quando entrambi rappresentavano l’Italia. Emanuele Cutsodontis