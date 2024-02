L’Estra saluta Blakes. Nel mirino c’è Milano

La notizia che Gerry Blakes non avrebbe proseguito la sua avventura in maglia biancorossa era ormai cosa nota. Si può dire che fin dal suo arrivo la società non aveva intenzione di passare al 6+6. La conferma era poi arrivata direttamente dal direttore sportivo Marco Sambugaro, che aveva spiegato che una volta terminato il contratto, lo statunitense non sarebbe stato confermato. Blakes in maglia biancorossa ha giocato 6 partite con 6.7 punti di media, 1.9 rimbalzi e 1.2 assist per 16.2 minuti di utilizzo ma soprattutto dando una grandissima mano alla squadra in un momento di difficoltà dimostrandosi oltre che un ottimo giocatore anche un professionista serio e affidabile. Blakes con la sua presenza in campo fatta di grande solidità ed esperienza ha contribuito in maniera importante ai successi di Pistoia risultando determinante nelle vittorie contro Tortona e Treviso. Un giocatore che si è subito inserito nel gruppo mettendosi al servizio dei compagni che non si è mai risparmiato in allenamento e in campo e si è fatto apprezzare dai tifosi.

"È giunto a termine il contratto di due mesi che era stato sottoscritto con la guardia Gerry Blakes – scrive la società biancorossa in una nota –. Ringraziamo il ragazzo per l’impegno e la professionalità dimostrata in maglia biancorossa, ricordando che il suo contributo in questo arco di tempo è stato fondamentale nelle vittorie che la squadra ha ottenuto sul campo". In attesa che possa trovare quanto prima una nuova sistemazione, Blakes rimarrà a Pistoia e svolgerà le sedute di allenamento insieme al resto della squadra. Assisterà dunque da spettatore alla sfida di domenica tra l’Estra e l’EA7 Milano, in programma al PalaCarrara alle 19. Un match di cartello per il quale, lo ricordiamo, i biglietti sono stati già tutti esauriti in ogni settore. Dunque prevendita ferma: il botteghino del palasport aprirà soltanto domenica, giorno del match, dalle 17 in poi per il ritiro degli accrediti e per chi ancora non ha preso la propria tessera abbonamento.

Maurizio Innocenti