L’Estra alza i giri del motore. Riparte la missione salvezza

L’Estra Pistoia ha ripreso ieri ad allenarsi in vista del ritorno in campo fissato per domenica al PalaCarrara (ore 18.15) contro Tortona. I giocatori, tutti rientrati regolarmente in città dopo un periodo di vacanza in cui, in modo particolare gli americani, hanno potuto fare ritorno a casa dalle loro famiglie, hanno svolto una seduta di lavoro pomeridiana. Da domani gli allenamenti riprenderanno secondo la tabella di marcia con doppia seduta la mattina e il pomeriggio. Unico assente Carl Wheatle perché impegnato con la Nazionale inglese che ha giocato ieri sera contro la Repubblica Ceca. L’esterno inglese rientrerà oggi a Pistoia e sarà a disposizione del tecnico Nicola Brienza. A dire il vero non tutti hanno sfruttato la pausa per prendersi qualche giorno di vacanza, Jordon Varnado e la truppa degli italiani sono rimasti a Pistoia continuando ad allenarsi con giornate dedicate prevalentemente alla parte atletica.

Quella all’orizzonte contro Tortona è una gara delicatissima nella rincorsa salvezza. All’andata l’Estra si impose sulla sirena con un tiro da tre punti di Willis. Riuscire a bissare il successo per Pistoia significherebbe non solo fare un passo avanti in classifica e di conseguenza verso la salvezza, ma anche portarsi sul 2-0 contro una diretta avversaria.

Per quanto riguarda la vendita dei tagliandi per la gara contro Tortona la società ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di domenica. La vendita online, con i tagliandi acquistabili sul sito www.etes.it , la stessa aprirà oggi alle ore 18. Per la vendita al botteghino, che sarà sempre situato all’ingresso del palasport lato curva Pistoia, questi sono gli orari previsti: venerdì 1° marzo 17.30-19.30 sabato 2 marzo 10.30-12.30 e 16-18 domenica 3 marzo 10.30-12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio della partita. La società ricorda, inoltre, che sempre a partire dalle ore 18 di oggi i biglietti saranno acquistabili anche in tutti gli uffici e le delegazioni dell’Automobile Club d’Italia della provincia di Pistoia.

Maurizio Innocenti