Le prime mosse del Quarrata targato Fabbri

Da un lato Alberto Cappellini, promosso dalla juniores. Dall’altro Lorenzo Tito, tornato dal prestito allo Spedalino Le Querci. E soprattutto il colpaccio del ritorno di un big come Andrea Campana. Questi i primi tre volti nuovi del Quarrata, con il direttore sportivo Riccardo Agostiniani impegnato ad allestire una rosa competitiva in vista di un campionato di Prima Categoria 202324 da affrontare da protagonisti. Ci sono anche le prime conferme: faranno parte dell’organico anche il portiere Francesco Cardillo, i difensori Alessandro Corsini, Edoardo Felici, Emanuele Dragomanni, Edoardo Venturi, Tommaso Pagnini e Matteo Bonechi, i centrocampisti Edoardo Cortonesi e Marco Poggiani e l’attaccante Mohamed Doumbia. A breve potrebbero arrivare nuovi rinnovi, senza contare che Agostiniani e il nuovo tecnico Francesco Fabbri stanno lavorando per potenziare ulteriormente la rosa. L’obiettivo, del resto, è uno solo: riscattare la retrocessione tornando subito in Promozione.