Le pagelle. Payton da urlo. Moore sontuoso. Ogbeide una roccia

Moore 9,5 – Un’altra prestazione monstre da parte del play che non solo segna tanto ma fa giocare la squadra mettendo ogni singolo elemento in grado di rendere al massimo.

Willis 10 – Irreale. Non si può definire altrimenti: 36 punti, con 913 da tre, 8 rimbalzi. Una partita stratosferica in attacco ma condita anche da tanta difesa. Mvp della gara.

Saccaggi 6 – Diligente, attento, buona la sua difesa, al servizio dei compagni.

Wheatle 8,5 – Non è mai uscito dal campo, ha dovuto fare gli straordinari e li ha fatti alla grandissima.

Ogbeide 8,5 – Sotto canestro fa il bello e il cattivo tempo tirando giù 12 rimbalzi, in attacco segna punti importanti dimostrando di essere tra i migliori pivot del torneo.

Della Rosa 7 – Il capitano anche contro Tortona ha messo due triple di un’importanza capitale per il successo della squadra.

Del Chiaro 6 – Si fa trovare pronto quando viene chiamato in campo.

Blakes 6 – Non si poteva pretendere di più con due allenamenti insieme alla squadra.

Brienza 9,5 – Pistoia è in emergenza perché non ha ali da poter schierare in campo. Senza due americani e con uno appena arrivato, pensare di espugnare il parquet di Tortona è quasi un’utopia. Sicuramente lo è per molti ma non per Brienza che non solo ci riesce ma lo fa mostrando un volto di Pistoia che fino a ora non avevamo visto e che pensavamo non potesse avere: una partita da 100 punti. Brienza ci ha stupito ancora una volta.

M.I.