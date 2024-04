Le pagelle. Moore ondivago. Saccaggi non c’è. Conferma Wheatle

Saccaggi 5: prova in tutti modi ad entrare in partita ma fa molta fatica e alla fine sta in campo solo per 9 minuti.

Moore 6: buone cifre (15 punti con 8 assist), ma impatto relativo.

Willis 6,5: ci prova a tenere a galla la barca anche se la mano non è calda come in altre serate.

Hawkins 5,5: grande abnegazione difensiva, qualche volta non sempre perfetto ma ci prova a dare il suo contributo.

Ogbeide 7: 18 punti, 9 rimbalzi e 100% al tiro. Cosa gli si può chiedere di più? Soffre Mazzola, ma fa il suo.

Varnado 6: già per il solo fatto di essere stato in campo merita la sufficienza. In settimana non si è mai allenato e il dolore alla caviglia non lo molla ma ha voluto esserci lo stesso.

Wheatle 6,5: mister utilità si conferma tale.

Della Rosa 6: prova a spingere la squadra e nel primo tentativo di rimonta è lui a dirigere le operazioni.

Del Chiaro sv: sta in campo per 6 minuti giusto il tempo di iscriversi a referto. Brienza 6: ci sono aspetti che non sono allenabili, vedi l’approccio alla partita, perché riguardano la sfera mentale di ogni giocatore. Un allenatore può dare tutte le indicazioni di questo mondo, può mettere in guardia sui pericoli, preparare la partita al meglio ma alla fine in campo ci vanno i giocatori e gli stimoli e la fame di vincere sono loro che devono trovarli.

M. I.