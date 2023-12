Le pagelle degli orange. Il migliore è Diodato

Valentini 7: salva il almeno due o tre occasioni la porta della Pistoiese compiendo ottimi interventi, sul gol aveva messo una pezza.

Pertica 6,5: tiene bene il reparto soprattutto dopo l’espulsione di Chiesa. Dirige i compagni e dà sicurezza.

Chiesa 5,5: mezzo punto in meno per il rosso che doveva evitare. Fino ad allora non aveva demeritato.

Salto 6,5: fa valere l’esperienza e si dedica completamente a chiudere qualsiasi inziativa degli avversari.

Chrysovergis 7,5: realizza il gol che chiude la partita con una splendida punizione che rappresenta la ciliegina sulla torta di un’ottima prova.

Caponi 6,5: capisce com’è l’antifona e si adegua alla partita facendo esattamente ciò che serve alla squadra.

Costa 6,5: preciso nelle chiusure e nell’interdizione a metà campo, difende e rilancia il gioco molto bene.

Macrì 6: prova a dare vivacità in avanti con alcune iniziative personali e si mette al servizio dei compagni (Florentine 6: entra in un momento delicato e si dedica ad aiutare la squadra).

Diodato 7,5: gioca una partita di grande sacrificio dando una mano in difesa e spingendo in attacco, macina chilometri sulla fascia risultando tra i migliori in campo. (Beconcini s.v.)

Nardella 6: tanto impegno e polmoni al servizio della squadra, qualche problema quando è vicino alla porta (Goffredi 6: buon apporto).

Trotta 6,5: ha il merito di sbloccare la partita indirizzandola dalla parte della Pistoiese, lotta e sgomita fino a che lo forze lo sorreggono (La Monica 5,5: si mangia un gol clamoroso, non è al meglio e si vede).

Consonni 7: la squadra dimostra personalità e maturità nonostante i tanti giovani in campo. Una vittoria che porta punti ma soprattutto tanta consapevolezza di avere le carte in regola per poter arrivare lontano.

M.I.