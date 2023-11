L’appuntamento di stasera sulla scia dell’"esodo» dei consorziati PBC ad Assago. Torna lo ’speed networking’ del Consorzio

Uno dei primi obiettivi del Consorzio Pistoia Basket City è sempre stato quello dell’interazione e del rapporto, umano oltre che professionale, tra le molte aziende consorziate. Ed è proprio con questi presupposti che questa sera, presso gli studi di MedCare, il protagonista sarà l’evento di Speed Networking. Già andato in scena con successo nel 2022 nella location di Villa Cappugi, quest’anno uno degli appuntamenti più attesi arriva in un momento speciale per il mondo della palla a spicchi biancorossa, a pochi giorni di distanza dalla storica imposizione dell’Estra Pistoia sul parquet dell’Olimpia Milano. Ad avvalorare un’impresa già di per sé memorabile, la presenza di ben 41 consorziati sugli spalti del Mediolanum Forum di Assago. "Con ancora negli occhi e nel cuore l’impresa di domenica – spiega Francesco Giuseppe Cioffi, presidente del Consorzio Pistoia Basket City – che ha rappresentato anche l’opportunità per un numero cospicuo di consorziati la possibilità di essere protagonisti nel più importante palcoscenico del basket italiano, arriviamo ad uno degli appuntamenti clou delle nostre attività con il B2B fra le aziende che fanno parte del Consorzio: una occasione per stare insieme ma, soprattutto, per fare rete e fare business, un qualcosa nel quale crediamo molto e che è particolarmente apprezzata da tutti quanti". La serata comincerà con un buffetlight dinner, che precederà il momento clou dedicato alle attività di interazione operativa che prenderà il via alle 20:30. Nel corso dell’evento le aziende consorziate avranno modo di scambiarsi impressioni ed opinioni sulle rispettive attività, contribuendo a generare una rete di interazioni che costituisce le fondamenta su cui poggia la struttura del Consorzio Pistoia Basket City. "La giornata di domenica è la dimostrazione di come tutto l’ambiente biancorosso voglia fare le cose in grande – conclude Cioffi –. Come Consorzio abbiamo intenzione di continuare a lavorare per poter assistere sempre la nostra squadra del cuore".