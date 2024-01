L’Aglianese piazza l’artiglieria pesante. In neroverde approda il bomber Vanni

È arrivato un altro attaccante all’Aglianese. Si tratta di Giacomo Vanni, una punta di esperienza, classe 1988, con alle spalle una lunga militanza in serie D. Nella prima parte della stagione Vanni ha vestito la maglia del Real Forte Querceta dopo aver militato negli anni precedenti in diverse formazioni di questo campionato.

Quanto ai numeri della sua carriera la nuova punta neroverde a fatto registrare 183 presenze con 51 reti e 16 assist. L’acquisto di Vanni è stato ufficializzato il giorno dopo l’addio a Riccardo Bocalon, il bomber ex Mantova, il cui contratto è stato rescisso dal club "dopo attenta riflessione", come si legge nel comunicato diramato dalla società.

L’Aglianese ha utilizzato il mercato per cambiare tutto in attacco e a centrocampo. Nel reparto offensivo è stato ufficializzato l’acquisto anche della punta centrale Vincenzo Della Pietra ex Monterosi e Juve Stabia mentre è giunta dalla società, sebbene non ufficializzata con un comunicato, la notizia dell’acquisto di Agostino Mascari, un altro attaccante proveniente dal Trapani.

Erano a buon punto nei giorni scorsi anche le trattative per Diodato della Pistoiese anche se al momento non risulta che si siano concluse positivamente. Sono invece già giocatori neroverdi il centrocampista Vincenzo Silvestro e il portiere Mattia Valentini, entrambi svincolati dalla Pistoiese.

L’Aglianese ha attuato un vastissimo rinnovamento nel mercato invernale, tanto che la formazione attuale è totalmente diversa da quella che ha iniziato il campionato. A centrocampo è rimasto solo Marino, mentre sono usciti dall’organico neroverde Ranelli, Gabbianelli e Simonetti. Sono invece arrivati in mediana Grilli e Remedi, entrambi ritornati in neroverde, oltre a Silvestro. In attacco sono usciti Bocalon, Santarpia e D’Amico e sono arrivati Della Pietra, Vanni e Mascari. Resta il trio difensivo formato da Viscomi, Pupeschi e Iacoponi. Per l’Aglianese inizia un nuovo campionato col girone di ritorno che partirà domenica 7 in trasferta a Fidenza contro il Borgo San Donnino. Starà a Baiano ora dare forma alla nuova squadra.

Giacomo Bini