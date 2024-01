L’Aglianese cala il poker di vittorie. Prato al tappeto nel derby al Bellucci

AGLIANESE

2

PRATO

0

AGLIANESE Valentini, Fiaschi, Pupeschi, Viscomi , Maloku, D Ancona (87’ Zumpano), Remedi (83’ Silvestro), Marino, Grilli (66’ Perugi), Mascari (66’ Poli), Della Pietra (90’ Sow).

A disp. Moretti, Fontana , Delle Donne, Vanni. All. Baiano.

PRATO Ricco, Bonetti, Moreo (61’ D’Agostino), Monticone, Limberti (46’ Santarpia), Gemignani (75’ Gargiulo), Gori, Trovade (75’ Sowe), Stickler (85’ Ceccherini), Diana, Sadek.

A disp. Fogli, Preci, Nocentini, Fiore. All. Ridolfi.

ARBITRO Bernardini di Ciampino.

MARCATORI Mascari al 22’; Marino al 52’.

L’Aglianese ora vola: quarta vittoria consecutiva e zero gol subiti nel girone di ritorno. Il Prato invece resta con un punto nelle ultime tre gare e non si muove dalla zona play-out. La squadra di Baiano ha agguantato i tre punti con una voracità impressionante: un gol per tempo, uno più bello dell’altro (soprattutto la punizione di Marino del 2-0) e nessuna concessione agli avversari. L’Aglianese ha avuto rispetto del Prato, si è abbassata all’occorrenza e non ha preteso di governare sempre il possesso palla, ma agli ospiti non ha concesso di rendersi pericolosi, tranne che in una occasione sprecata dall’ex Santarpia a inizio ripresa. Il Prato è riuscito spesso a portarsi sulla tre-quarti ma da lì in poi non è riuscito a prendere mai di sorpresa la difesa neroverde, che si è avvalsa tra gli altri di un Pupeschi monumentale. L’Aglianese ha segnato il gol del vantaggio al 22’ con un’azione veloce sulla sinistra orchestrata dalla catena Marino-Maloku e conclusa a centroarea da Mascari, che si è fiondato sul cross di Maloku ed è entrato in porta col pallone. I neroverdi hanno sfiorato il raddoppio con D’Ancona e Remedi, ma entrambe le conclusioni sono alte.

Nel secondo tempo Ridolfi ha cambiato assetto al Prato inserendo Santarpia sulla tre-quarti e la squadra ospite ha avuto un inizio veemente andando vicina al pari proprio con l’ex Santarpia, che da ottima posizione ha sparato alto con la porta vuota. Cinque minuti dopo l’Aglianese ha raddoppiato. Prima c’è stato un’impetuosa ripartenza con Della Pietra atterrato sulla tre-quarti per l’inevitabile punizione. Poi il calcio da fermo di Marino che ha confezionato un tiro-capolavoro che si è insaccato all’incrocio dei pali. Sul due a zero la gara è apparsa subito decisa. Il Prato ci ha provato ma non ha scalfito l’organizzata fase difensiva dei neroverdi. Anche i cambi successivi di Ridolfi non hanno cambiato la situazione e anzi l’Aglianese nel finale ha banchettato in contropiede sfiorando la terza rete con un colpo di testa di Maloku e con Della Pietra.

"Abbiamo approcciato bene la partita – ha commentato alla fine un raggiante Baiano – abbiamo giocato bene e segnato due gol, dopo una prestazione del genere un allenatore non può che essere contento. E’ un gruppo che gioca da squadra, i nuovi innesti hanno portato entusiasmo, sono contenti e io più di loro. Quando sono arrivato ho cercato di adattarmi al gruppo che c’era, poi con la società abbiamo cercato di rimediare e sembra che ci siamo riusciti. Ma vedremo alla fine".

Giacomo Bini