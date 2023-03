L’ABC Ricami cerca il riscatto Stasera arriva l’Apav Bcc Fano

Una partita da non sbagliare. Dopo la caduta in terra bolognese, al cospetto della capolista Ozzano dell’Emilia, l’ABC Ricami vuol tornare alla vittoria: questa sera, dalle 21 alla Anna Frank contro l’Apav Bcc Fano, nel girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Confronto tra la sesta forza della classifica, Pistoia con 34 punti, e l’ottava a 25. Ma attenzione: all’andata Fano s’impose 3-1. "Nel girone di andata arrivammo nelle Marche lanciati a mille dalla buona classifica e dall’aver strappato un punto a Ozzano nella gara precedente, disputata a Pistoia – ricorda il tecnico delle fuxiablu, Davide Ribechini –. L’approccio alla gara fu ottimo, con l’affermazione nel primo set; poi ci sciogliemmo come neve al sole e fu il primo sintomo di un periodo poco felice che ci siamo trascinati dietro fino all’anno nuovo, sino al record delle 6 vittorie consecutive che ci ha ‘risolto’ l’annata. Per questo in tutti c’è grande voglia di riscatto e misurarci con le marchigiane: ci teniamo a giocare a testa alta, dimostrando il vero valore della squadra".

Gianluca Barni