La società di Montecatini Terme in evidenza. Il Judo Valdinievole brilla al Memorial Lorenzoni

Judo Valdinievole da applausi al prestigioso 21° Memorial Marino Lorenzoni, tenutosi a Camaiore. Nella gara interregionale riservata alle categorie bambini, ragazzi e fanciulli, la società di Montecatini Terme ha preso parte con sei allievi, finiti tutti sul podio per la gioia loro, dei familiari, dei maestri e responsabili del sodalizio. I piccoli atleti, allenati da Ciro Vitiello e Massimo Socci, hanno dimostrato un’ottima tecnica di judo e una maturità agonistica davvero invidiabile, tanto da ricevere persino i complimenti dei maestri e addetti ai lavori rivali.

Sono saliti sul primo gradino del podio nelle rispettive categorie di peso Haron Keita, Marcello Tonini, Mattia Tosi e Brian Toccafondo. Medaglia d’argento per Francesco Bizzarri, di bronzo per Tusco Marangio, disimpegnatosi brillantemente in una categoria particolarmente ostica.

Notevole la soddisfazione di tutto il team montecatinese, ben rappresentato dal presidente Marco Spinelli, e, appunto, dei familiari presenti. "La nostra società, nata da poco, sta già raccogliendo allori, che non sono indispensabili ma fanno indubbiamente piacere – sostiene Spinelli –. Dà enorme soddisfazione la crescita di questi allievi, che hanno tenuto alto il nome di Montecatini e dell’intera Valdinievole".

Ricordiamo che il Judo Valdinievole si allena alla palestra My Club di Pieve a Nievole. Chi volesse provare questa affascinante disciplina, può recarsi direttamente in loco tutti i pomeriggi dove avrà l’opportunità di avere tutte le informazioni per poter iniziare un percorso in questa disciplina.

Gianluca Barni