La Pistoiese travolta in casa dal Ravenna. Gli arancioni reggono un’ora, poi il crollo

PISTOIESE (4-4-2): Mataloni; Sanzone, Mendolia, Kamana, Cordato; Pertici, Carannante, Diakhate (14’st Del Rosso), Milani (23’st Ielo); Bonfanti (35’st Biaggi), Fiaschi (14’st Donnarumma). All.: Parigi.

RAVENNA (3-4-1-2): Cordaro; Spezzano, Esposito, Gobbo; Boccardi (41’st Paccagnini), Rrapaj, Campagna (19’st Pavesi), Marino; Alluci (28’st Agnelli); Tirelli (37’st Zattini), Diallo (19’st Sabbatani). All.: Gadda.

Arbitro: Di Mario di Ciampino.

Marcatori: 28’pt Diallo; 31’, 47’st Sabbatani.

Note: espulso Kamana al 9’pt.

Punizione fin troppo severa per la ’nuova’ Pistoiese, che esce sconfitta 3-0 dal confronto con il Ravenna al termine di una partita condizionata da un rosso in avvio. Inizio subito in salita per la Pistoiese, appunto, che al 9’ rimane in dieci per l’espulsione di Kamana per un fallo su Diallo. La partita si fa nervosa ma soprattutto fallosa e si gioca poco per le tante interruzioni.

Il Ravenna alza il pressing forte dell’uomo in più e al 28’ raccoglie i frutti: cross dalla destra di Tirelli, stacco perfetto di Diallo e palla in rete. Nei primi 45’ praticamente non succede altro, la Pistoiese tiene botta concedendo poco o niente agli avversari e ogni tanto prova ad agire in contropiede ma senza mai arrivare ad impegnare Cordaro.

La ripresa inizia ancora nel segno del Ravenna e ancora con Diallo che al 7’ sempre di testa stacca bene ma Mataloni è bravo a deviare sopra la traversa. È il Ravenna, gioco forza, a fare la partita ma gli arancioni riescono comunque a reggere abbastanza bene non correndo grossi pericoli. Parigi fa appello alla panchina per avere forze fresche in campo cercando di tenere alta l’aggressività della squadra. Sforzi che però non vengono premiati perché il Ravenna al 31’ trova il raddoppio con Sabbattani, appena entrato, che sfrutta al meglio una punizione dalla sinistra di Rrapaj trovando bene il tempo di testa mettendo la palla dove Mataloni non può arrivare. A tempo scaduto arriva il terzo gol con Sabbatani che con un’azione personale salta un difensore arancione trovandosi solo davanti a Mataloni che respinge il primo tiro dell’attaccante ravvenate che però si ritrova la palla sui piedi e questa volta non sbaglia.

Maurizio Innocenti