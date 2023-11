La Pistoiese frena Un punto con il Fanfulla

PISTOIESE

0

FANFULLA

0

PISTOIESE (4-2-3-1) Valentini; Pertica, Salto, Chiesa, Chrysovergis; Costa, Caponi; Di Mino (21’ st Nardella), Macrì (34’ st Florentine), Diodato (42’ st Fiaschi); Trotta (29’ st La Monica). A disp. Ricco, Goffredi, Ennasry, Beconcini, Gallitelli. All. Consonni.

FANFULLA (3-5-2) Libertazzi; Cabri, Suardi, Bettoni; Izzo, Cazzaniga, Latini (22’ st De Milato), Spera (22’ st Vitanza), Premoli; Cocuzza (40’ st Cappadonna), Kakou (22’ st Pelucchi). A disp. Carriello, Cella, Napoli, Nori. All. Albertini.

ARBITRO Branzoni di Mestre.

Gli zero a zero che piacciono. Finisce a reti inviolate Pistoiese – Fanfulla, partita valida per la tredicesima giornata d’andata del girone D di serie D. Le due squadre si dividono la posta in palio al termine di un incontro giocato a viso aperto: alla fine è 0-0, ma avrebbe potuto essere un pareggio con gol. Gli uomini allenati da Consonni salgono al quinto posto della classifica con 22 punti, sempre a -6 dalla capolista Ravenna.

Arancioni senza Davì e Silvestro. Primo tempo equilibrato e piacevole: si confrontano due buone squadre. Al 12’ passaggio filtrante di Macrì per Diodato, che si presenta davanti a Libertazzi, ma non riesce ad agganciare il pallone: un’occasione sprecata. Al 21’ cross dalla destra di Caponi, Chiesa colpisce di testa appostato a centro area: la palla termina di poco sul fondo. Al 24’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Caponi prova la sforbiciata di esterno destro dai 25 metri: la sfera finisce fuori. Al 31’ Bettoni tenta la mezza girata sottomisura: Valentini mette in corner. Sull’angolo, stacca di testa Cazzaniga e il portiere orange si salva, deviando in bello stile sopra la traversa. Al 36’ Di Mino entra nei sedici metri e di punta, stile giocatore di calcio a cinque, impegna severamente Libertazzi, che respinge di piede. Al 41’ Macrì serve Trotta, che scatta ed entra in area, ma poi s’impappina dinnanzi al portiere.

Nella seconda frazione è la Pistoiese a essere più intraprendente, pur senza creare grosse opportunità. Al 32’ magistrale assist di Cazzaniga per l’accorrente Premoli, che a tu per tu con Valentini gli scarica addosso tutta la sua potenza: il portiere arancione risponde da par suo, alzando il pallone sopra la traversa. Nel finale di gara, ci si preoccupa più – ragionevolmente – per un malore che ha colpito uno spettatore in tribuna che non per quello che succede sul terreno di gioco. La squadra comunque ha dimostrato di esserci, a dicembre vedremo come si muoverà la società.

Gianluca Barni