La novità. Il Team Franco Ballerini cresce e allarga gli orizzonti. È fatta per l’affiliazione con i campani del Cesaro

Un’altra novità nel ciclismo toscano e la conferma che le società tendono ad unirsi. Annunciata infatti la fusione tra il team pistoiese Franco Ballerini, e il Team Cesaro, sodalizio affiliato in Campania. Questa fusione rappresenta un momento significativo per entrambe le squadre, che unendo le proprie forze e competenze, intendono accrescere la propria competitività a livello giovanile. "Sono molto contento di questa nuova dimensione – dichiara Aurelio Cesaro, diesse della formazione campana – la collaborazione con Scinto, Citracca e Miniati è nata in modo sinergico. Con questa fusione penso che siamo riusciti ad unire due realtà del ciclismo giovanile". La risposta arriva dal presidente del Team Franco Ballerini Franco Miniati, dal team manager Gianluca Citracca e dal direttore sportivo Luca Scinto. "Siamo soddisfatti dell’accordo che abbiamo siglato sarà un’esperienza entusiasmante e spero che questa fusione riesca a creare una nuova dimensione in cui i ragazzi riescano ad esprimere il meglio di loro stessi. Abbiamo lavorato a fondo per raggiungere questo obbiettivo e confesso che non è stato facile. Il progetto lo avevamo in mente da alcuni mesi, e con l’ingresso di Sciarra, Pascarella e Bercini nella squadra juniores per il 2024, l’idea è diventata un obiettivo concreto".

Antonio Mannori