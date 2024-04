La nota lieta. Un sorriso ’orange’ arriva dal settore giovanile . Gli Allievi trionfano nel campionato regionale

Mentre al Melani si è scritta una delle pagine più nere della storia calcistica della Pistoiese, a circa 70 chilometri di distanza e con qualche ora d’anticipo è andato invece in scena un trionfo interamente a tinte arancioni. Al campo sportivo Benelli di Lido di Camaiore, la formazione Under 17 ha conquistato matematicamente la vittoria del campionato nel Girone C della categoria Allievi Regionali. Ai giovani arancioni mancava solamente un punto per festeggiare il titolo con tre giornate d’anticipo, ma Paci e compagni hanno voluto fare le cose in grande, imponendosi addirittura per 1-7 contro la sesta forza del campionato. Un vero e proprio festival del gol, al quale hanno preso parte ben sette marcatori differenti: Tesi, Antici, Pezzotta, Baragli, Giusti, Paci (vice capocannoniere del girone con 20 gol) e Wilson. Per la Pistoiese il trionfo arriva al termine di un anno dominato dall’inizio alla fine, coi numeri che solo parzialmente possono raccontare l’immensità del trionfo arancione: 83 punti conquistati in trentuno turni, con ventisette vittorie e due sconfitte a referto, maggior numero di punti sia in casa che fuori, miglior attacco con 111 reti messe a segno e anche miglior retroguardia con soli 24 gol incassati. Sono proprio i ragazzi dell’Under 17 a prendersi la copertina in un weekend nefasto per il calcio arancione e buona parte del merito va anche al responsabile del settore giovanile Filippo Baragli, che in mezzo a mille difficoltà è riuscito a condurre comunque i suoi ragazzi ad una splendida vittoria.

Anche la Juniores Nazionale è scesa in campo nel fine settimana, perdendo per 1-2 in casa contro il Piacenza capolista del girone. Agli arancioni non è bastata la rete di Jacopo Rafanelli per portare a casa almeno un punto e mettere in cascina quello che sarebbe stato il quarto risultato utile consecutivo. La Juniores resta quindi in sesta posizione, a sei punti di distanza dai playoff con due gare da giocare. Successo prestigioso infine per l’Under 15, militante nel Girone C dei Giovanissimi Regionali, che ha piegato per 1-0 la capolista San Marco Avenza, consolidando la terza piazza in graduatoria. Il futuro del calcio a Pistoia è tutto da scrivere, ma intanto il presente, almeno per i giovani, mostra belle cose.

Michele Flori