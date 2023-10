La Gema torna a vincere. Passoni e Mazzantini show

GEMA MONTECATINI

80

LISSONE INTERNI BRIANZA

71

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 6, Passoni 20, Mazzantini 23, Korsunov 9, Di Pizzo 11, Pirani 3, Corgnati 5, Mastrangelo 3, Dell’Anna, Angelucci ne, Benedetti ne, Soare ne. All.: Del Re.

LISSONE INTERNI BRIANZA: Valesin 5, Galassi, Ceparano 16, Loro 11, Caffaro 6, Naoni 14, Fabiani 10, Lanzi 7, Nonkovic 2, Redaelli. All.: Lombardi.

Arbitri: Secchieri e Bortolotto.

Parziali: 18-15, 35-34, 59-55.

La Gema si lascia alle spalle la sconfitta di Orzinuovi e al Palaterme supera (80-71) Brianza Casa Basket, al secondo ko consecutivo.

La cronaca. Brianzoli che in avvio cercano con insistenza il tiro da tre, scelta che paga visto il 34 da dietro l’arco dei primi cinque minuti. Gema risponde con un Passoni decisamente sugli scudi: il numero 17 si rivela incisivo sia nella metà campo avversaria, con 6 punti consecutivi, sia a protezione del proprio canestro con una spettacolare stoppata su Valesin. Il primo canestro in campionato di Nicola Mastrangelo vale il primo vantaggio a due possessi del match per Montecatini, mitigato dal tap-in di Loro per il 18-15, score che rimane intatto per almeno 4’ anche a causa di qualche canestro sbagliato di troppo da parte della truppa di Del Re. Ci pensa Mazzantini a rompere l’incantesimo con 4 punti filati, mentre Brianza inizia a sporcare le sue percentuali al tiro senza però perdere contatto, anche grazie ai viaggi in lunetta. I tentativi di fuga dei leoni termali si fanno sempre più pressanti, Lanzi con la bomba dall’angolo tiene lì gli ospiti ma Savoldelli dalla sua mattonella firma il +4 rossoblù. I neroverdi non mollano e grazie ad un mini-break di 6-0 passano a condurre, ma solo per pochi secondi perché Corgnati al terzo tentativo indovina la tripla che permette a Savoldelli e soci di chiudere avanti all’intervallo lungo (35-34).

Il tira e molla continua senza sosta al rientro dagli spogliatoi. Un break di 10-1 aperto dalla tripla di Passoni infiamma il PalaTerme e proietta Gema sul 51-42 nonostante una percentuale ai liberi deficitaria che impedisce ai padroni di casa di scappare definitivamente. Brianza prontamente punisce la leggerezza montecatinese con un 8-0 di parziale che per Gema significa tutto da rifare. Super Mazzantini regala il +7 con due canestri di pura garra, ma la tripla di Naoni è il preludio a un quarto periodo tutto da vivere, che si apre col botta e risposta fra Mazzantini e Naoni. Brianza mette per un attimo la testa avanti, salvo poi essere ricacciata indietro da un ispirato Korsunov. A chiuderla virtualmente è Passoni, che si prende con coraggio la tripla del +7 a 44’’ dalla fine e la mette a segno.

Filippo Palazzoni