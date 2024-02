La Gema perde Passoni

Da un estremo all’altro. In poco più di tre giorni la Gema Montecatini passa dall’affrontare una ex capolista come la Libertas Livorno al doversela vedere con il fanalino di coda del girone A di Serie B Nazionale, ovvero la Paperdi Caserta, attesa questo pomeriggio alle 18 al PalaTerme per il match della venticinquesima giornata. Avversario di caratura diversa ma che richiederà la stessa concentrazione e applicazione messa dai leoni termali sul parquet del PalaMacchia di Livorno, dove a Savoldelli e compagni è mancato davvero poco per fare il colpaccio: "A Livorno siamo andati vicini alla vittoria, abbiamo tenuto testa a una delle squadre più forti del campionato, tenendo la Libertas a 36 punti a metà e andando avanti a tratti, come all’intervallo ma anche nei primi minuti dell’ultimo quarto – ha commentato il livornese doc Marco Del Re - Peccato per qualche calo difensivo, comunque siamo stati bravi a reagire sempre, anche all’infortunio di Passoni e all’assenza di Dell’Anna".

L’obiettivo per Gema è sfruttare il turno casalingo per tornare al successo e rimettere in equilibrio il proprio record nel girone di ritorno (che attualmente parla di 3 vinte e 4 perse in 7 gare), visti anche gli incroci che attendono il trio di inseguitrici: Sant’Antimo e Piombino si sfideranno infatti nel monday night del PalaPuca e Brianza sarà ospite della stessa Libertas Livorno. Non sarà della partita però Lorenzo Passoni, infortunatosi mercoledì sera a Livorno e ancora ai box in attesa di nuovi accertamenti: un ostacolo ulteriore in una gara che già di per sé presenta diverse criticità: "Gli esami per Passoni hanno evidenziato una lesione parziale del legamento di una caviglia, ma dovrà essere rivalutato in settimana – sottolinea il tecnico della Gema – Speriamo di riuscire a recuperare perlomeno Dell’Anna, anche perché quella con i campani sarà una partita complicata, per diversi motivi: uno di questi è sicuramente il fatto che è la terza fatica in sette giorni, ma l’insidia più grande a mio avviso è costituita dalla voglia di tirarsi fuori dall’ultimo posto della Paperdi, il cui roster non rispecchia assolutamente la posizione in classifica: giocatori come Paci, Alibegovic, Mehmedoviq e Butorac sanno rendersi pericolosi contro ogni genere di avversaria, ma anche Lucas e Vitale sono due elementi da tenere d’occhio. Guai a guardare la classifica perché anche all’andata fu una partita di grande sofferenza per noi. Davanti al nostro pubblico vogliamo farci trovare pronti e tornare al successo".

Filippo Palazzoni