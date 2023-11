La Gema continua il volo. C’è lo scalpo della Pielle

gema m0ntecatini

91

pielle livorno

76

MONTECATINI Savoldelli 14, Mastrangelo 20, Passoni 14, Korsunov 2, Di Pizzo 17, Pirani 11, Corgnati 7, Dell’Anna 6, Mazzantini ne, Angelucci ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

LIVORNO Rubbini 14, Campori 6, Ferraro 17, Lo Biondo 12, Pagani 1, Diouf 16, Laganà 10, Manna, Dadomo ne, Gamba ne, Baggiani ne. All. Cardani.

ARBITRI Mammoli e Ricci.

PARZIALI 19-19, 45-42, 69-60.

Domenica 3 dicembre 2023 il derby di Montecatini avrà un’importanza storica, perché mai Herons e Gema erano state così in alto: se gli "aironi" restano al comando in solitaria del Girone A di Serie B Nazionale gli uomini di Del Re hanno dimostrato ancora una volta di essere capaci di tutto, anche di battere 91-76 la Pielle Livorno segnando più di 90 punti alla miglior difesa del campionato. Korsunov e Di Pizzo si fanno subito sentire sotto canestro firmando in due 6 dei primi 9 punti di Gema. La Pielle, senza le accelerazioni di Chiarini, infortunato, fatica a entrare in ritmo in attacco, poi inizia a macinare punti grazie alle penetrazioni dei suoi esterni, mettendo il naso avanti grazie al tap-in vincente di Diouf (14-16). Mastrangelo risponde con la tripla del nuovo vantaggio rossoblù, Laganà fa 13 dalla lunetta e alla prima sirena il punteggio è in perfetta parità: 19-19.

Pielle ancora non perfetta ai liberi, Pirani la punisce con il canestro del 21-19 al quale risponde Diouf in semigancio. Rubbini da casa sua porta avanti i biancoblu e Laganà irrobustisce il vantaggio ospite grazie a un’altra bomba ma Gema piazza un mini-break di 4-0 e in un amen colma il divario. L’ennesima penetrazione vincente della Pielle regala un possesso pieno di vantaggio ai livornesi, Gema però ha voglia di lottare e stupire: un altro parziale termale (6-2) porta nuovamente sopra Montecatini. Lo Biondo rimedia da dietro l’arco ma i 6 punti filati di Mastrangelo consegnano a Gema due possessi di vantaggio, dimezzati dalla reazione veemente degli ospiti per il 45-42 con cui si va al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la tripla di Mastrangelo e la "tabellata" di Pirani costringono coach Cardani a chiamare il time-out sul +8 Gema. Diouf continua a far male alla difesa rossoblù, la Pielle con pazienza torna a -6 dopo essere stata per un attimo anche a -11. Mastrangelo e Savoldelli la ricacciano subito indietro, i Del Re boys tengono poi botta in difesa e si garantiscono un buon margine all’alba dell’ultima e decisiva frazione (69-60), anche se il 5-0 Pielle in avvio di quarto periodo spaventa il PalaTerme. Il piazzato di Dell’Anna interrompe il break ospite, è grazie però ai liberi di Mastrangelo e Passoni che Gema torna in controllo della situazione. L’ex Rieti tocca quota 20 punti e si candida a "man of the match", Passoni non vuole essere da meno e riporta Gema a +11. Il tecnico fischiato a Campori complica ulteriormente le cose per la Caffè Toscano, che prova a rialzare la testa con la tripla del -9 di Laganà. Gema però è implacabile, arriva a toccare i 90 punti a 3’ dal gong finale e può permettersi anche di alzare il piede dall’acceleratore negli ultimi novanta secondi.

Filippo Palazzoni