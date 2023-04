La Fenice e Blu Volley sugli scudi

Una vittoria che significa aggancio a Polverigi (ma non sorpasso). Nella quart’ultima giornata della regular season del campionato di serie B2, girone G, l’ABC Ricami spazza via, 3-0 (14, 18, 20 i parziali), il Centrodiesel Pagliare dalla palestra Anna Frank di Pistoia. Il dodicesimo successo significa punto numero 41 in classifica, così come Polverigi, che però resta quinto per miglior quoziente-set. "La partita con Pagliare è stata ben giocata da parte nostra – osserva il coach dell’ABC Ricami Davide Ribechini –. Le ragazze sono partite con la giusta attenzione e nel primo set abbiamo fatto tutto alla perfezione, non concedendo niente alle avversarie. Poi non abbiamo mai perso la calma e questo ha pagato. È stato gratificante far ruotare 13 giocatrici, mandare a punti un po’ tutte e alternare le palleggiatrici senza grandi differenze nella regia. Una prova matura, che ci ha proiettato oltre i 40 punti stagionali. Affronteremo gli ultimi 3 incontri cercando di stupire ancora e divertirci". Tabellino: Mannucci 12, Martone 4, Massaro 7, Gaggioli 4, Orlandi 0, Guarducci 2, Pieraccioni 7, Betti 0, Agostini 3, Mantellassi 8, Valentini 3, Canovai 5, Tanteri 0.

Debutto nei playoff di serie C da favola per il Blu Volley Quarrata: 3-1 (25-13, 27-29, 25-22, 25-20 i parziali) a San Francesco a Pelago con il forte Carpe Diem al termine di una gara della durata di 2 ore e 42 minuti. "Non avremmo potuto immaginare una prima dei playoff così bella – fanno sapere da casa quarratina –: una vittoria strepitosa, di squadra, a conferma dell’ottimo sestetto allestito la scorsa estate, un passo avanti sulla strada che porta alla promozione in serie B2. Tra l’altro in un palazzetto tutto esaurito e con la nostra diretta-Facebook seguita da oltre mille persone". Sabato 22 si terrà Tre Emme – Carpe Diem, sabato 29 aprile Blu Volley – Tre Emme. Niente da fare, invece, per la Zona Mazzoni Pistoia, battuta 3-1 (25-21, 21-25, 25-23, 25-22) tra le mura amiche dall’Invicta Edilfox Grosseto. In serie D femminile, turno di riposo per Bottegone.

Gianluca Barni