Il weekend del volley

Si riparte da Reggio Emilia. Il Pistoia Volley La Fenice comincia il girone di ritorno dall’ultimo posto, con 9 punti, nel girone G del campionato femminile nazionale di serie B2, attaccandosi al nuovo allenatore, il terzo della serie, Vittorio Bertini. Giocherà oggi dalle 19 alla palestra del Liceo Moro, contro l’Arbor Interclays, settima forza della classifica con 23 punti, che all’andata passò 3-1. Una vita fa, quando ancora le fuxiablu capitanate da Alice Massaro avevano Cristiano Testi in panchina. "Il gruppo sta bene, a eccezione di Mantellassi, che probabilmente darà forfait per noie alla schiena – afferma il dirigente Maurizio Lucchesi –. Speriamo di iniziare il girone di ritorno con il piede giusto, sia sotto il profilo del gioco sia soprattutto dal punto di vista dei risultati". C’è da far risorgere La Fenice, da farla rinascere dalle proprie ceneri: riuscirà nell’impresa Bertini, dopo che Cristiano Testi e Luca Barboni, dimissionari, non ce l’hanno fatta?

Si ricomincia: tutti stasera, eccezion fatta che per i Vigili del fuoco. Prende avvio il girone di ritorno dei campionati, femminile e maschile, di serie C. Nel gruppo B femminile, il Blu Volley Quarrata ospiterà il Punto Sport Poggio a Caiano al PalaMelo: rosa quarratina al completo e tanta voglia di vertice della classifica. Quarrata è secondo a 24, Poggio a Caiano settimo a 10. Si giocheranno in contemporanea a Signa e Pieve a Nievole, Volley Club Le Signe – Volley Aglianese e Montebianco Volley – Timenet Empoli Pallavolo. Le Signe quarto a 22, Aglianese ottava a 9; Montebianco nono a 9, Empoli terzo a 23. Nel raggruppamento C, la Pallavolo Delfino Pescia sarà di scena a Donoratico, al cospetto dell’Ecoresort Paradu: quarta piazza a 19 per le valdinievoline, settima a 17 per le livornesi. Nel girone B del torneo di C maschile, la Zona Mazzoni, priva di Fedi e Mori, se la vedrà con la Pallavolo Massa Carrara, dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia: penultimo posto della graduatoria a 7 per i biancorossi.

Bottegone, Buggiano e Pescia in casa, Aglianese fuori. Il primo turno di ritorno dei tornei, femminile e maschile, di serie D vedrà le squadre pistoiesi giocare quest’oggi. Nel girone B di D donne, l’ambizioso Progetto Volley Bottegone di Michele Barbiero cercherà i 3 punti contro il Sorms Volley San Mauro a Signa, dalle 18 alla King di Bottegone. Dalle 21.15, al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, interessante AM Flora – Ariete Pallavolo Prato. Nel girone C, il Volley Aglianese-2 andrà a far visita, dalle 21, alla capolista Riotorto. Infine, nel girone B di D maschile, Pescia ospiterà Grosseto.