Il vivaio. Settore giovanile arancione in campo. Ecco tutti gli appuntamenti del week end

Nonostante le note difficoltà societarie, il settore giovanile della Pistoiese scenderà in campo anche questo fine settimana. Impegno proibitivo per la Juniores che ospiterà a Montale la capolista Piacenza, che nello scorso turno ha festeggiato l’aritmetica vittoria del campionato con tre giornate d’anticipo. Potrebbe essere invece un weekend di festa per l’Under 17 a cui manca un solo punto per vincere il campionato. I giovani arancioni saranno sul campo del Lido di Camaiore, che occupa la quinta piazza del Girone C del campionato Allievi Regionali. L’appuntamento con la storia è fissato per le ore 10.30 di domenica al campo sportivo "Benelli". La formazione Under 15 riceverà invece il San Marco Avenza, primo in classifica, con l’obiettivo di consolidare la zona playoff. Anche questo match è previsto le 10.30 di domenica al "Barni" di Montale.