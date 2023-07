Il trofeo dedicato a Biondi sorride a Schwarzbacher

La firma di classe del diciassettenne juniores slovacco Matthias Schwarzbacher, nel 2° Trofeo Alessandro Biondi, che ha preso il via da Casalguidi e si è concluso a Prataccio sulla Montagna Pistoiese. Una gara nel ricordo del sovrintendente capo in servizio alla squadra mobile della Questura di Prato, grande appassionato di ciclismo. Festa anche per il direttore sportivo del vincitore, il pistoiese di Casalguidi Andrea Bardelli che ha guidato la CPS Professional, team della Campania alla diciottesima vittoria stagionale e la settima per il vincitore che punta al Campionato del Mondo in programma il 5 agosto in Scozia. Ottanta i corridori al via, presenti i familiari di Biondi, i figli Francesco e Filippo, il fratello Riccardo, la sorella Giovanna e la mamma Anna. Percorso impegnativo con un dislivello complessivo di 1.598 metri ed arrivo a quota 881 metri. Per i primi 50 chilometri interamente pianeggianti, il gruppo ha viaggiato sempre compatto lungo le strade della piana pistoiese e della Valdinievole. Sulla lunga salita da Montecatini a Goraiolo, l’azione che sarebbe risultata decisiva. Protagonisti Sambinello, Schwarzbacher e Tela. Sulla salita di Monte Oppio era Tela a passare per primo con Borgo il più tenace nell’inseguimento al terzetto, che proseguiva in perfetto accordo verso il traguardo. Nel finale c’erano un paio di allunghi di Sambinello, provava anche Tela che poi iniziava la volata ma lo slovacco Matthias Schwarzbacher era pronto a rispondere e la vittoria era sua. Ai posti d’onore della gara organizzata dalla Polisportiva Milleluci di Casalguidi, Sambinello e Tela. Al traguardo solo 17 coloro che hanno concluso la gara, con una bella cerimonia finale di premiazione nel centro di Prataccio. L’ordine di arrivo: 1) Matthias Schwarzbacher (CPS Professional) km 116, in 3h’15’, media km 35,692; 2) Enea Sambinello (Work Service); 3) Raffaele Tela (Team Fortebraccio); 4)Oscar Brunetti (CPS); 5) Alessandro Borgo (Work Service); 6) Giovanni Apuzzo (CPS); 7) Thomas D’Ambrosi (Team Coratti); 8) Damiano Buttarazzi (Team Coratti; 9) Alessandro Prato (Team Pieri); 10) Mattia Cincinelli (Team Ballerini).

Antonio Mannori