Il post partita. Brienza: "Non ci siamo fatti trovare pronti»

Nicola Brienza è infuriato e non fa niente per nasconderlo. Al coach biancorosso non è andato giù l’atteggiamento con cui la squadra è scesa in campo. "Treviso ha giocato una gara di grande spessore umano e merita i complimenti – dice Brienza – Abbiamo perso di 1 e meno male siamo riusciti a mantenere la differenza canestri. Detto questo mi prendo le responsabilità della sconfitta perché non siamo stati pronti a giocare una partita come questa evidentemente non sono riuscito a dare le giuste motivazioni". Brienza non riesce a trattenere la rabbia non solo per la sconfitta ma per come è arrivata. "Dopo tre vittorie di fila – prosegue il tecnico biancorosso – era preventivabile giocare una gara sotto tono ma non di una mollezza disarmante come abbiamo fatto noi. Dispiace perdere quando non combatti. Ci prendiamo questo risultato ma sono molto amareggiato per come è maturato, avrei voluto vedere una faccia diversa perché se vogliamo conquistare qualcosa dobbiamo giocare come se fossimo ultimi in classifica e non come quelli che pensano di essere chissà chi".

Pistoia ha fatto una grande fatica per stare dentro il match e per trovare la via giusta per attaccare la difesa di Treviso, ma ciò che ha più colpito è stato l’atteggiamento difensivo della squadra. "Ripeto che Treviso ha giocato una grande partita e ha meritato di vincere – afferma Brienza – ma noi eravamo senza testa fino dalla palla a due. Subire 43 punti nel primo tempo è impensabile, non è da noi. Sono arrabbiato per come abbiamo giocato. Siamo degli underdog e così dobbiamo giocare, per un livello più altro servono poi i giocatori per poterlo fare. Dobbiamo sempre avere la bava alla bocca dal primo all’ultimo secondo e invece non abbiamo avuto la stessa faccia di Cremona, Tortona e Napoli. Ha avuto ragione il capitano quando in settimana aveva detto che sarebbe stata una partita simile a quella contro Pesaro e così è stata".

Maurizio Innocenti