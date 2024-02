Il percorso di Monsummano e Bottegone. Serie C, le novità della seconda fase

Il prossimo weekend prenderà il via la seconda fase del campionato di Serie C Unica che vedrà impegnate Bottegone e Monsummano nel girone di qualificazione che mette in palio l’ammissione alla C Unica 2024/2025 a 17 squadre. Un traguardo non semplice ma neanche proibitivo, soprattutto dopo l’ultima modifica regolamentare introdotta dal Consiglio Regionale della Fip Toscana, che ha aumentato il numero di salvezze da 13 a 16, alle quali si aggiungerà la vincitrice del campionato di DR1. In questa seconda fase ci saranno due gironi (D e E) da sette squadre e al termine della stessa le prime tre saranno ammesse alla prossima Serie C, nessuna squadra retrocederà e le compagini classificate dal quarto al settimo posto accederanno a un doppio playout che metterà in palio tre salvezze: le due vincenti della doppia serie al meglio delle cinque gare e un’altra che verrà fuori dalla gara secca giocata in campo neutro tra le due perdenti dell’ultimo accoppiamento. Chi retrocederà saranno le quattro sconfitte del primo turno playout e la perdente dello spareggio finale.

Chiaramente ogni incontro assume sin da subito un peso specifico notevole e non avrebbe senso fare calcoli troppo affrettati su chi parte favorito e chi non, anche perché le squadre non giocheranno tutte lo stesso numero di partite.

Bottegone e Monsummano sono state entrambe inserite nel girone D, solo che gli Shoemakers partiranno con 2 punti ma otto partite da giocare, mentre Bottegone partirà con 6 punti e sei partite da disputare. Monsummano che è arrivata ottava nel girone B se la vedrà con le dispari del gruppo A, vale a dire Bottegone, Fides Montevarchi, Folgore Fucecchio e U.S. Livorno. I gialloneri arrivando noni nel girone A se la vedranno invece con le pari del B (Cus Pisa, Fides Livorno e ovviamente Monsummano). Ci saranno inoltre due turni infrasettimanali previsti il 6 e il 27 marzo ma solo per i blu amaranto.