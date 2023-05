Il migliore è... Consonni

VALENTINI 6 Sul gol ravennate può poco: Guidone lo trafigge da vicino. Un’uscita incerta nella prima frazione di gioco, ma una prova tutto sommato sufficiente.

VASSALLO 5.5 Condizionato da un cartellino giallo beccato nel primo tempo, non disputa la sua miglior gara stagionale. Ma sulle fasce il Ravenna è davvero temibile. È rilevato nel finale da MARTIN GOMEZ (SV), che si infortuna.

DAVI’ 6 Uno degli ultimi ad arrendersi, come al solito. Cerca di spronare i suoi quando le forze vengono meno.

VISCOMI 6 Idem come sopra. La coppia che ha formato con Davì è tra le cose più belle di questa stagione.

ARCURI 6 I soliti buoni traversoni dalla sinistra, il solito impegno – in questo pari a tutti gli altri arancioni scesi sul terreno di gioco.

ANDREOLI 5.5 Meno preciso e ficcante di altre occasioni. Ha la palla-gol, ma la sua girata dai 12 metri è da dimenticare. Viene sostituito da FILIPPO BOCCARDI (5) che si fa notare per un fallo, che gli costa l’ammonizione, sull’omonimo Filippo Boccardi del Ravenna. Entrambi partiti dalla panchina, ambedue in campo negli stessi minuti o quasi.

CAPONI 6 Il capitano si batte come un leone, ma stavolta è meno preciso, sia nei passaggi sia nelle palle inattive sia nelle conclusioni.

MEHIC 6 La quarta rete stagionale frutta un pari. Propone il classico repertorio di giocate che gli sono valsi i galloni di garanzia.

SIGHINOLFI 5.5 Pronti via ed è subito sanzionato dal direttore di gara col cartellino giallo. Non è brillante. A inizio ripresa, Consonni gli preferisce BARZOTTI (6) non al meglio della condizione.

BARBUTI 5 Come nel resto dell’annata: chi l’ha visto? Noi no. Peccato, perché il valore della punta c’è. FLORENTINE (5.5) gli subentra dal primo del secondo tempo, ma una tantum è un po’ confusionario.

DI BIASE 5.5 Ci prova, cerca anche l’azione personale, ma da qualche tempo a questa parte pare la controfigura del bomberino che ci ha fatto innamorare. Consonni lo sostituisce con ENNASRY (SV) che non lascia il segno.

CONSONNI 6,5 La sua Pistoiese compie una rimonta eccezionale, culminata col sorpasso. Poi, si blocca per… mancanza di fiato in primis. Un peccato, ma la stoffa c’è. Contro il Ravenna è sin troppo nervoso, scontrandosi più volte con i calciatori avversari. Ci può stare per una gara così sentita.

Gianluca Barni