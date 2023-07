Il Gs Mazzoni fa il salto: Volley, C Acquisiti i diritti del Migliarino. Cravedi in panchina

Adesso è ufficiale: il Club Mazzoni disputerà la serie C. La prima squadra maschile, infatti, giocherà nuovamente nel massimo torneo regionale. La dirigenza pistoiese ha acquisito i diritti di serie C dalla Pallavolo Migliarino. Una mossa anticipata dal recente ingaggio dell’esperto e validissimo allenatore Cristiano Cravedi. Cravedi, eccellenti trascorsi e tanta voglia di cimentarsi con l’universo dei Vigili del fuoco, ha rilevato il bulgaro Janco Jancov sulla panchina biancorossa. Vanta esperienze a giro per la Toscana; negli ultimi tempi era la colonna dell’Upc Camaiore. Per quanto riguarda la rosa-giocatori, è stata confermata la base della passata stagione, che aveva affrontato il campionato di serie D. Ci saranno, però, dei graditissimi e prestigiosi ritorni, da Lorenzo Borghi a Francesco Fedi sino a Gabriele Fattorini, la scorsa annata sportiva tutti atleti della Pieve a Nievole (erano in prestito). Hanno fatto il viaggio inverso, da Pistoia alla Valdinievole, Marzuoli, Bruni e D’Angelo. Confermata la preziosa presenza di capitan Andrea Lombardi, che negli ultimi tempi aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi. Per quanto concerne la prima squadra del "gentil sesso", il tecnico che la guiderà sarà ancora Giacomo Romano; confermate anche le pallavoliste che la passata stagione hanno disputato un buonissimo torneo.

Gianluca Barni