Il grande ex Iozzelli pronto a sbarcare a Cento "Ci siamo incontrati due volte, decido a breve"

Giulio Iozzelli sta per sbarcare alla Tramec Cento. Lo storico ex direttore sportivo di Pistoia sarebbe pronto per una nuova avventura: probabilmente a stretto giro di posta, diciamo una settimana, dovrebbero arrivare comunicazioni ufficiali. Nel frattempo non ci si sbilancia, perchè c’è un contratto in essere con Chiusi, anche per la prossima stagione, e vanno sistemati alcuni dettagli.

"Ho parlato due volte con la Tramec – spiega Iozzelli – e se non ci fossimo trovati in sintonia dopo il primo incontro non avrei manifestato interesse a rivederci. Ci risentiremo a breve, la loro proposta mi ha fatto piacere, ho conosciuto alcune persone della società, ma prima ci sono dei passaggi formali che nei prossimi giorni andranno sistemati, parlo in particolare del rapporto con Chiusi". Nel frattempo, la Tramec (reduce dall’eliminazione ai playoff patita dalla Fortitudo Bologna) da avversario l’ha già studiata.

"Quest’anno hanno disputato una bella stagione, una squadra solida e competitiva, e una piazza con storia e passione – continua Iozzelli –. Matteo Mecacci? Lo conosco da anni come avversario, sin dai tempi delle giovanili, essendo toscani entrambi, ma non abbiamo mai lavorato assieme. Il mio futuro? In breve tempo chiarirò determinate cose e deciderò".

Mauro Paterlini