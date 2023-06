I tifosi si mobilitano Percorso e biglietti Tutte le informazioni

I tifosi di Pistoia si stanno mobilitando per raggiungere in massa Casale Monferrato. Due i pullman organizzati dalla Baraonda Biancorossa, oltre a varie auto. Il settore ospiti del "PalaFerraris", che conta 250 persone, è quasi completo. La vendita è aperta anche negli altri settori (ad eccezione della curva di Cantù), sia online sul circuito Vivaticket che direttamente alla biglietteria del palasport di Casale. In seguito alle disposizioni ricevute dalla Questura di Alessandria, ecco il percorso che dovranno compiere i tifosi biancorossi per raggiungere il "PalaFerraris". Una volta usciti dal casello autostradale della A26 Casale Monferrato Sud, seguire le indicazioni per la SP457. Proseguire dritto per quasi due chilometri e prendere l’uscita in località "San Bernardino". In fondo alla rampa prendere la seconda uscita per via Bonzano, proseguire fino alla rotonda successiva e prendere ancora la seconda uscita che porterà nel parcheggio del palasport.