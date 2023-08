Hawkins è sbarcato a Pistoia: Basket al completo per la Giorgio Tesi Group

I biancorossi proseguono il lavoro al PalaMelo di Quarrata secondo programma in attesa della prima uscita stagione fissata per sabato alle 20.30 sempre al PalaMelo per il trofeo "Matteo Bertolazzi" con l’Estra Pistoia che affronterà Chiusi. Intanto è arrivato in città e si è già sottoposto alle visite mediche Ryan Hawkins che a breve inizierà a lavorare con il resto del gruppo. La società, nel frattempo, continua a riscuotere successi e consensi per il lavoro svolto. Venerdì sera alla "Capannina" di Forte dei Marmi per la prima edizione del premio "Ipia Award" intitolato alla memoria di Aldo Giordani organizzato dalla Liba (Legends International Basketball Association) e che vuole andare ad individuare, valorizzare e premiare imprenditori che si sono legati al mondo della pallacanestro riuscendo, poi, ad ottenere successi su scala nazionale ed internazionale, verrà premiato il presidente biancorosso Massimo Capecchi e, in particolar modo, anche a quello che è stato in questi anni – e che continua ad essere – il ruolo della Giorgio Tesi Group con il progetto legato a "GTG Junior", al settore giovanile biancorosso e non solo. "La nostra organizzazione – dichiara Pierluigi Marzorati, leggenda del basket italiano e direttore di LIBA – nasce dall’impegno di ex cestisti e sportivi che vogliono contribuire, in futuro, a scrivere pagine importanti nella storia del basket e oggi si dedicano a sviluppare progetti educativi e valoriali per le giovani generazioni coinvolgendo il territorio, la scuola, le istituzioni, le grandi imprese e il mondo della comunicazione per realizzare qualcosa di importante e costruttivo promuovendo e diffondendo la cultura e l’etica sportiva. Non a caso questo premio è dedicato alla memoria di Aldo Giordani. Oltre ad essere stato la voce di ben 5 olimpiadi, la sua professionalità, competenza, lungimiranza giornalistica e amore per questo sport, lo portarono nella sua seconda vita da cronista a guadagnarsi nella Domenica Sportiva un’ampia rubrica dedicata proprio alla pallacanestro, rompendo l’egemonia già allora straripante del calcio".

Maurizio Innocenti