Gtg al lavoro Tra i primi addii e le riconferme

Il primo è stato Gabriele Benetti poi Matteo Pollone, Gregorio Allinei ed ora Daniele Magro. I quattro biancorossi protagonisti della promozione in serie A hanno salutato il Pistoia Basket. Per il momento la loro avventura con la società biancorossa finisce qui poi ciò che riserverà il futuro nessuno può saperlo e nello sport spesso certe strade si incrociano di nuovo.

La società ha deciso di riconfermare per quanto riguarda il gruppo italiani Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi, Angelo Del Chiaro e Carl Wheatle (italiano di formazione). Sul fronte stranieri è arrivato Derek Ogbeide e adesso per completare il resto della squadra mancano all’appello quattro giocatori stranieri e un italiano che con tutta probabilità sarà un giovane. Una base composta da quattro fedelissimi che rappresentano la continuità del progetto iniziato da Sambugaro e Brienza due anni fa e cinque stranieri che possono incastrarsi alla perfezione nel gioco voluto dal coach biancorosso e soprattutto in grado di avere una forte propensione a fare gruppo e la mentalità giusta per inserirsi in un contesto ben preciso e delineato. Del resto Sambugaro e Brienza nella scelta dei giocatori hanno sempre guardato, oltre a giocatori in grado di dare certe garanzie tecniche, al lato umano e caratteriale consapevoli che formare un gruppo unito sia alla base di qualsiasi successo.

Sul fronte societario sono stati presentati tutti i documenti richiesti per procedere all’iscrizione compreso il bonifico alla Lega dopodiché ci sarà un passaggio di verifica da parte degli organi competenti che analizzeranno tutta la documentazione contabile e amministrativa poi esprimeranno il loro verdetto. Il lavoro più grosso è quello che riguarda il budget e la messa in sicurezza della società, ovvero limare il debito.

La società da questo punto di vista è già da tempo che sta lavorando cercando di ampliare il gruppo degli sponsor guardando al di là dei confini cittadini e provinciali. L’ingresso di forze economiche disposte ad investire nel Pistoia Basket è fondamentale per garantire una certa solidità alla società così come è necessario un maggiore sforzo da parte degli attuali sponsor e soci e del consorzio. La serie A è senza alcun dubbio un’avventura affascinante, bella, ricca di emozioni ma è anche costosa e neppure poco. Giusto l’entusiasmo e la voglia di misurarsi con le migliori ma al tempo stesso bisogna anche fare i conti con la realtà che, visto i costi, sono conti piuttosto esosi.

Maurizio Innocenti